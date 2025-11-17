El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 17 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre la 1:00 y las 7:00, y un 100% entre las 7:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos durante la mañana.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos poco nubosos y despejados en las horas centrales. Sin embargo, la nubosidad volverá a aumentar hacia la tarde, y se prevé que el cielo se cubra de nuevo, con un 20% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 66% hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h entre la 1:00 y las 2:00. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.
A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia se reducirá a cero entre las 19:00 y las 1:00 del día siguiente.
En resumen, hoy en San Juan de Aznalfarache se prevé un día variable, con lluvias en la mañana, mejoría en las horas centrales y un regreso a la nubosidad por la tarde. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
- El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja más de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba