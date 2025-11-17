El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

La jornada del 17 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo variable, marcado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente húmedo, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, con la presencia de niebla en algunos momentos, especialmente en las horas más tempranas. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en este periodo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados, lo que podría generar un contraste notable con la frescura de la mañana.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento, combinado con la humedad y las temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones mejoren, con cielos parcialmente despejados. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, pero la ausencia de precipitaciones permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones meteorológicas variables y tomar precauciones, especialmente en la carretera debido a la niebla y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.