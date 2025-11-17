El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día y subiendo al 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar preparados para lluvias intermitentes, que podrían ser acompañadas de tormentas. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que indican hasta 3 mm de lluvia en total durante el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas, podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán en el cielo. La temperatura podría estabilizarse en torno a los 12 grados, con una ligera disminución hacia la noche. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá hasta el final del día, con un 10% de probabilidad de lluvia en las horas nocturnas.

Los ciudadanos de Puente Genil deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas. Es recomendable evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.