El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 9 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de chubascos dispersos.

En cuanto a las tormentas, se anticipa un 85% de probabilidad de tormentas durante la mañana, lo que podría resultar en condiciones climáticas inestables. A medida que el día avance, esta probabilidad se reducirá, pero no se descartan algunas tormentas aisladas en la tarde.

La visibilidad también se verá afectada, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé la presencia de niebla y bruma, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y una significativa probabilidad de lluvia y tormentas. Se aconseja estar preparado para condiciones cambiantes y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.