El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con alta probabilidad de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación vehicular. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , lo que contribuirá a la persistencia de la humedad en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad seguirá predominando, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas lluvias escasas en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 70% entre las 1 y las 7 de la tarde, y del 90% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 86% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h, predominando del sur y sureste, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica.

En cuanto a la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados , aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 70% durante las horas de la tarde, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas en momentos de actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La niebla podría regresar, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:05. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 8 grados , y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Pozoblanco que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la niebla y que estén atentos a posibles lluvias en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.