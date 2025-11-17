El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con bruma y niebla en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A partir del periodo de la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final de la jornada.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también es alta, con un 75% de probabilidad en el mismo intervalo. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una temperatura que descenderá a los 11 grados. La visibilidad podría mejorar, pero se recomienda precaución al conducir debido a la posible presencia de niebla residual.
En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones adecuadas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
- El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja más de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba