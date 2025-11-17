El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por condiciones meteorológicas variables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían persistir a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 72% a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 33 km/h, con dirección predominante del norte y noroeste. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, con momentos de nubes altas y claros intermitentes. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 40% durante la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas. La población debe estar atenta a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde, cuando la actividad eléctrica podría ser más probable.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la jornada sea un poco incómoda, pero también es una oportunidad para disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.