El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 14 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A partir del periodo de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación se tornará más inestable, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que el día avance, se espera que la dirección del viento cambie a sur y luego a oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la alta humedad presente.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse hacia la noche, permitiendo que la temperatura descienda a unos 12 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 10% de posibilidad de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, y se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el tiempo invernal que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.