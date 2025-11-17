El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto con tormenta y lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto indica que la sensación de frescor será acentuada, y podría haber momentos de incomodidad debido a la alta humedad en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80% y la de precipitación en un 100%. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la mañana.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 36 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque podría haber momentos de mejora hacia la noche, con cielos más despejados. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la mañana. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.