El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de brumas y niebla en algunos momentos. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, con un 90% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la mañana y parte de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 2 mm.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y el norte, manteniendo una velocidad moderada.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los habitantes de Montilla deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, pero la niebla podría persistir, especialmente en las horas más frías. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 9 grados, con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.