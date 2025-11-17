El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados por la noche.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de brumas y niebla en algunos momentos. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, con un 90% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en la mañana y parte de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 2 mm.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y el norte, manteniendo una velocidad moderada.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los habitantes de Montilla deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.
A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, pero la niebla podría persistir, especialmente en las horas más frías. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 9 grados, con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento.
En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
- El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja más de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba