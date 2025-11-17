El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo variable que podría influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 13 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto durante la tarde, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 95% de probabilidad de que se produzcan. Durante este periodo, se estima que la precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se espera un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 36 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Las rachas máximas se podrían registrar en torno a las 10:00, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, con mínimas de 12 grados. La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia en las primeras horas del día.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio poco nuboso que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas. Se recomienda estar preparado para cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.