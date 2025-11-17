El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan lluvias.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se prevé que la lluvia sea más intensa. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo, lo que indica que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 10-12 grados , con un leve descenso hacia la noche. Las condiciones de nubosidad continuarán, y aunque la probabilidad de tormentas se reduce a un 5% hacia el final del día, no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en carretera.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, pero las temperaturas seguirán bajando, alcanzando mínimas de 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, se recomienda a los habitantes de Martos que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y temperaturas frescas, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.