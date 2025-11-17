El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de tormenta. A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Desde el amanecer, que se producirá a las 08:02, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 77% al final de la tarde. Esto puede contribuir a la formación de brumas y a la percepción de un ambiente más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un acumulado de hasta 1 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, donde la probabilidad de lluvia se eleva hasta un 100%. Las tormentas también son una posibilidad, con un 80% de probabilidad durante la mañana y un 75% en la tarde. Sin embargo, las lluvias no deberían ser intensas, y se prevé que sean más bien ligeras y dispersas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 6 y 28 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y potencialmente tormentoso, ofrecerá momentos de calma y frescura.

Es recomendable que los habitantes de Marchena se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos ligeros, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.