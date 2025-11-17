El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán mayormente despejados, aunque se espera que a lo largo del día se produzcan intervalos nubosos. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 76% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que, aunque no se esperan lluvias significativas, no se puede descartar alguna llovizna ligera. Sin embargo, la mayor probabilidad de tormenta se concentrará en las primeras horas del día, con un 75% de probabilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 80% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cielos despejados, la posibilidad de tormentas podría aumentar a medida que se acerque la tarde.

Los cielos se mantendrán cubiertos en las horas posteriores, con un aumento de la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos soleado. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la luz solar disminuye.

Los ciudadanos de Mairena del Aljarafe deben estar preparados para un día de contrastes, donde la tranquilidad de la mañana puede dar paso a un ambiente más inestable por la tarde. Se recomienda llevar paraguas o impermeables, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. A medida que el sol se ponga a las 18:12, la temperatura descenderá, marcando el final de un día que, aunque incierto, promete ser interesante desde el punto de vista meteorológico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.