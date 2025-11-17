El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% y una alta probabilidad de precipitación del 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 12 grados , lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 95%.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Para el periodo de la tarde, se prevé que el cielo se mantenga cubierto, con tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas irán en ligero ascenso, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, se espera que el viento cambie a direcciones más variables, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la intensidad de las precipitaciones.

En la noche, el cielo se despejará en gran medida, aunque aún se prevén algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que las condiciones sean más tranquilas, con un viento más suave que alcanzará velocidades de hasta 10 km/h.

Es importante que los habitantes de Mairena del Alcor se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La posibilidad de tormentas y lluvias, aunque escasas, puede afectar actividades programadas. Se recomienda llevar paraguas y abrigos, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.