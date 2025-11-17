El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un panorama cubierto que dominará la mayor parte del tiempo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde. Por la noche, se prevé que las temperaturas caigan a 9 grados, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 94% hacia el final de la jornada.

La precipitación será un factor a considerar, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas pico de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las tormentas también son probables, con un 80% de probabilidad durante el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de Lucena deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si tienen planes de salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

