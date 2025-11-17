El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores durante este periodo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a partir de las 6 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 11 grados hacia las 4 de la mañana.

A partir de las 11 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 14 grados a mediodía y subiendo hasta 15 grados en la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será alta, superando el 80%, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, aumentando en intensidad a medida que avance el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 20 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría contribuir a la sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia del 50% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo. Hacia la noche, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el cielo se despeje ligeramente, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de un aumento en la temperatura y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y mantener precauciones al conducir durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.