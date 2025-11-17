El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Linares, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado mayormente cubierto en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 11 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 14 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 84% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia en las primeras horas del día, con un ligero aumento en la posibilidad de tormentas, que alcanzará un 85% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que hacia la tarde y la noche, las condiciones se estabilicen, con cielos más despejados.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un inicio nublado y potencialmente lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos más despejados hacia la noche. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.