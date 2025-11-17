El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variado en Lepe, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 93% al amanecer. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

A partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos en algunos momentos, especialmente hacia el final de la jornada. Sin embargo, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 0% de posibilidad de lluvia en la mayoría de las horas, aunque se registran ligeras lluvias en la madrugada, con acumulados de hasta 0.3 mm. Esto sugiere que, si bien el cielo puede estar cubierto, las condiciones para la lluvia serán escasas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad. La dirección del viento cambiará a noroeste hacia la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío conforme se acerque la noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% hacia la tarde y cayendo a 0% en la noche. Esto indica que, aunque el riesgo de tormentas es significativo al inicio del día, se espera que las condiciones mejoren a medida que se acerque la noche.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un inicio fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que avance la jornada, las condiciones se estabilizarán, ofreciendo un ambiente más despejado hacia la tarde y la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.