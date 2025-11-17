El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 14 y 38 km/h, predominando del sector oeste y suroeste. Estas ráfagas pueden ser más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda tener cuidado, especialmente en áreas abiertas o en la práctica de deportes al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades que puedan verse afectadas por el mal tiempo.
A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje gradualmente, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando los 12 grados , lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una velada al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano.
En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo cambiante, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más despejado hacia la noche. Se recomienda estar preparado para las variaciones del tiempo y disfrutar de las actividades con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
