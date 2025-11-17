El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera un tiempo variable en Lebrija, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 14 y 38 km/h, predominando del sector oeste y suroeste. Estas ráfagas pueden ser más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda tener cuidado, especialmente en áreas abiertas o en la práctica de deportes al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje gradualmente, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando los 12 grados , lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una velada al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo cambiante, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más despejado hacia la noche. Se recomienda estar preparado para las variaciones del tiempo y disfrutar de las actividades con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.