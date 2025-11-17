El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de los jiennenses. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. La temperatura oscilará entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde. A partir de las 14:00 horas, el cielo se tornará más nuboso, y se espera que las nubes altas comiencen a cubrir el horizonte. Esto podría dar paso a un ambiente más gris, aunque las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde. Además, existe un 70% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

Hacia el final de la jornada, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y se espera que las condiciones mejoren hacia la noche. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio soleado que dará paso a un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso por la tarde. Es un día ideal para llevar un paraguas y disfrutar de la frescura del otoño jiennense.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.