El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris, aunque sin precipitaciones significativas. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales del día, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su pico alrededor de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 100% en la mañana a niveles más cómodos a lo largo del día, rondando el 62% por la tarde. Esto hará que el ambiente sea más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente si planean estar en la playa o en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en la madrugada, con un 65% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día mayormente seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, se transformará en una jornada agradable y propicia para disfrutar de la belleza natural de Isla Cristina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.