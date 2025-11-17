El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Huelva se prepara para un tiempo variable que podría traer consigo algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, favoreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir del mediodía, la situación comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando gradualmente, y para la tarde, se prevé un cielo cubierto con intervalos nubosos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados, lo que podría resultar en un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad, que se situará en torno al 64% a lo largo de la tarde.

La probabilidad de precipitación también se incrementará, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.2 mm, pero la posibilidad de tormentas eléctricas es notable, alcanzando un 75% en el mismo periodo. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos y tormentas aisladas.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final de la jornada.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:16, el cielo se mantendrá cubierto, y la humedad relativa aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La noche se presentará tranquila, con cielos mayormente despejados, permitiendo que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados.

En resumen, Huelva experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un ambiente más inestable por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles lluvias y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.