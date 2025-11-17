El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta variable, con un inicio de jornada marcado por intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 96%. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura, que podría llegar a los 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación de frescor se verá acentuada por un viento del norte que soplará a velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación se reduce considerablemente a lo largo del día, con un 0% de posibilidades de lluvia desde la tarde hasta la noche. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá mayormente seco y agradable. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas permitirán disfrutar de un día soleado, especialmente en las horas centrales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que hacia el final de la tarde, la nubosidad podría aumentar nuevamente, aunque sin expectativas de lluvia significativa. La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque la noche, situándose en torno a los 12 grados hacia el ocaso, que ocurrirá a las 18:12.

La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 10 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche. En resumen, el día en Dos Hermanas se perfila como mayormente soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ligero aumento de la nubosidad hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.