El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 17 de noviembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será del 90% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 08:00, la situación se tornará más intensa, con un aumento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 3 mm entre las 08:00 y las 09:00, y 2 mm en el periodo siguiente.
El viento soplará desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerquen las tormentas. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00.
A medida que el día avance, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados hacia la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La tarde se presentará con cielos cubiertos y una probabilidad de tormentas que se mantendrá hasta las 19:00, cuando la actividad eléctrica podría ser más intensa.
Hacia el final del día, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la noche se presente con cielos despejados, permitiendo que la temperatura baje a 10 grados hacia la medianoche. La jornada de hoy en Écija será un claro recordatorio de la llegada del invierno, con un tiempo que invita a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
