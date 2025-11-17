El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 12 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será del 90% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 08:00, la situación se tornará más intensa, con un aumento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 3 mm entre las 08:00 y las 09:00, y 2 mm en el periodo siguiente.

El viento soplará desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerquen las tormentas. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00.

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 16 grados hacia la tarde, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La tarde se presentará con cielos cubiertos y una probabilidad de tormentas que se mantendrá hasta las 19:00, cuando la actividad eléctrica podría ser más intensa.

Hacia el final del día, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la noche se presente con cielos despejados, permitiendo que la temperatura baje a 10 grados hacia la medianoche. La jornada de hoy en Écija será un claro recordatorio de la llegada del invierno, con un tiempo que invita a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.