El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo más despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, conforme se acerque el mediodía, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h, aumentando en intensidad a medida que avance el día. En las horas centrales, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo velocidades moderadas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 80% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque el cielo pueda despejarse en algunos momentos, no se descartan chubascos repentinos que podrían sorprender a los transeúntes. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente, lo que permitirá disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

En resumen, el día en Coria del Río se presenta como un día de contrastes, donde la lluvia y las nubes darán paso a momentos de sol y temperaturas agradables. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo. La puesta de sol se espera para las 18:12, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día variable pero interesante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.