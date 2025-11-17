El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 13 grados, mientras que la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas y un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que las lluvias podrían ser frecuentes, aunque inicialmente se espera que sean de baja intensidad. Sin embargo, a medida que el día avance, la situación podría cambiar, con la posibilidad de tormentas que traigan consigo lluvias más intensas.

Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que indican hasta 4 mm de lluvia en total durante el día. Las tormentas, aunque no se prevén de gran magnitud, podrían generar momentos de lluvia escasa a moderada, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 13 y las 19 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo, especialmente con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. La temperatura descenderá a unos 15 grados hacia la tarde y se espera que caiga a 12 grados por la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de un respiro tras un día de inclemencias.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Se recomienda a la población estar atenta a los cambios en el tiempo y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.