El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 11 grados centígrados al inicio del día, con una humedad relativa que alcanzará el 98%, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare, dando paso a un ambiente poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar brumas en algunos momentos. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán los 15 km/h desde el oeste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados. La probabilidad de lluvia aumentará nuevamente, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las condiciones serán propicias para tormentas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan en este periodo. Los vientos continuarán soplando desde el oeste y noroeste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80%, lo que podría generar una sensación de frío. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de sol y nubes, y una alta probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones meteorológicas adversas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.