El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, el tiempo en Cartaya se presenta con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante las primeras horas, con una ligera disminución a 12 grados en la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, la humedad relativa será alta, rondando el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, con una probabilidad de precipitación del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas ligeras.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 19 grados hacia las 1 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormenta también se mantiene alta, con un 35% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que es posible que se produzcan chubascos aislados. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, aunque se espera que la lluvia sea escasa.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo velocidades moderadas que oscilarán entre 8 y 12 km/h.

Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 7 de la tarde. La probabilidad de precipitación disminuirá a cero entre las 7 y las 1 de la mañana del día siguiente, lo que sugiere que la noche será más tranquila en términos de clima. El cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los residentes de Cartaya disfruten de un ocaso que se producirá a las 6:17 PM.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo variable, con nubes, posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.