El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y periodos de despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados. Sin embargo, a partir del mediodía, las nubes altas comenzarán a cubrir el cielo, y se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es significativa, con un 90% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 100% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.5 mm, pero no se descartan sorpresas en forma de tormentas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos en que el viento sea más intenso. La dirección del viento variará a lo largo del día, pasando por el este y el noreste hacia la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, los habitantes de Carmona deben estar preparados para un día de clima cambiante, con intervalos de sol y nubes, y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.