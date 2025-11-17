El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza un 90%. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 98%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. Se espera que el cielo se mantenga poco nuboso durante la primera parte del día, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 25% de posibilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta los 18 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 75%. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, pero la sensación de frío podría intensificarse con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia.

En cuanto a la precipitación, se espera que la cantidad sea escasa, con un total acumulado que podría llegar a 1 mm en las horas más críticas. La noche se presentará con cielos cubiertos y la posibilidad de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las horas más tardías.

Es recomendable que los habitantes de Camas se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre. La combinación de humedad, viento y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

