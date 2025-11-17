El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, también en torno al 80% hasta las 13:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas. Se prevé que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm entre las 10:00 y las 13:00. El cielo seguirá cubierto, y las tormentas podrían ser más frecuentes, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento, que soplará del sur y sureste con rachas que podrían superar los 29 km/h.

Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría haber intervalos de tiempo más tranquilo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que permanezcan atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría provocar chubascos repentinos. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan algunas lloviznas. El viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frío.

En resumen, se aconseja a los habitantes de Cabra que se preparen para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.