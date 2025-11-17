El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 17 de noviembre de 2025, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, también en torno al 80% hasta las 13:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.
A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas. Se prevé que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm entre las 10:00 y las 13:00. El cielo seguirá cubierto, y las tormentas podrían ser más frecuentes, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 15 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento, que soplará del sur y sureste con rachas que podrían superar los 29 km/h.
Hacia la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría haber intervalos de tiempo más tranquilo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que permanezcan atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría provocar chubascos repentinos. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá alta, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero no se descartan algunas lloviznas. El viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frío.
En resumen, se aconseja a los habitantes de Cabra que se preparen para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
- El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja más de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba