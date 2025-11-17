El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.1 mm en la mañana y hasta 6 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 18 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 13 grados, mientras que la tarde podría alcanzar hasta los 18 grados, proporcionando un ligero alivio ante la inminente lluvia. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en algunos momentos del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de mayor actividad, se espera que las rachas de viento alcancen hasta 37 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y a la dispersión de las nubes. Este viento también podría generar un efecto de sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de lluvia.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día y un 80% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar las precipitaciones en momentos puntuales. La población debe estar atenta a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a unos 12 grados, y la humedad podría seguir siendo alta, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.