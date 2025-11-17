El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.
Sin embargo, la situación cambiará a medida que se acerque la tarde. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad del 80% en el mismo periodo. Las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a los 17 grados en la tarde, pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del noreste a una velocidad de hasta 16 km/h.
A lo largo de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvia escasa, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.3 mm, lo que, aunque no es significativo, podría generar algunas molestias en la circulación y actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.
Por la noche, el tiempo se estabilizará, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a los 12 grados hacia las 22:00 horas. El viento disminuirá su intensidad, con rachas que no superarán los 10 km/h, lo que permitirá que la sensación de frío sea más llevadera. La visibilidad mejorará, y se espera que la bruma que podría formarse no afecte significativamente la circulación.
En resumen, Bormujos experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la lluvia y las tormentas serán protagonistas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.
