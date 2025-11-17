El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

Sin embargo, la situación cambiará a medida que se acerque la tarde. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto se verá acompañado de tormentas, con una probabilidad del 80% en el mismo periodo. Las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a los 17 grados en la tarde, pero la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del noreste a una velocidad de hasta 16 km/h.

A lo largo de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas y lluvia escasa, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.3 mm, lo que, aunque no es significativo, podría generar algunas molestias en la circulación y actividades al aire libre. La humedad relativa también se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Por la noche, el tiempo se estabilizará, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a los 12 grados hacia las 22:00 horas. El viento disminuirá su intensidad, con rachas que no superarán los 10 km/h, lo que permitirá que la sensación de frío sea más llevadera. La visibilidad mejorará, y se espera que la bruma que podría formarse no afecte significativamente la circulación.

En resumen, Bormujos experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas frescas, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la lluvia y las tormentas serán protagonistas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.