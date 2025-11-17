El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, comenzando en torno a los 11 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 100% de probabilidad de precipitaciones. Se estima que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las horas más críticas. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h, y se irá moderando a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en algunas horas, especialmente en la mañana.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y vestirse adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.