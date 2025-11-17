El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados , siendo más cálidas durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las primeras horas. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 50% hasta las 13:00. Posteriormente, la posibilidad de lluvia se reducirá a un 35% entre las 13:00 y las 19:00, y finalmente, se espera que el tiempo se estabilice con un 0% de probabilidad de lluvia en las últimas horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h, predominando de dirección noreste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en la mañana y disminuyendo ligeramente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 75% por la tarde.

Los amantes de la meteorología deben estar atentos a la posibilidad de tormentas, especialmente en la mañana, donde la probabilidad de tormenta es del 80%. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad también disminuirá, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de actividad eléctrica.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.