El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y posteriormente cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana y al final de la tarde, mientras que las horas más cálidas del día alcanzarán los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se espera que a partir de la mañana se inicien las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que avance el día, alcanzando un pico de 3 mm entre las 10:00 y las 12:00. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día y un 75% entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

Es recomendable que los habitantes de Baena se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.