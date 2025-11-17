El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Ayamonte se prepara para un día con un tiempo variado, donde las nubes y la posibilidad de lluvia ligera marcarán la pauta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante las primeras horas, con una ligera probabilidad de lluvia escasa en la madrugada y la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescor que puede generar la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja a los residentes y visitantes que se vistan en capas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad, especialmente por la tarde, donde se espera que alcance hasta 18 km/h. Este aumento en la velocidad del viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidad de lluvia durante la madrugada y un 5% en la franja horaria de la tarde. Aunque la lluvia no será intensa, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 50% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas inquietudes entre los que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia ligera. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día variable, donde la vestimenta adecuada y la precaución ante posibles lluvias serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.