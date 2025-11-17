El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

Hoy, 17 de noviembre de 2025, Arahal se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta del 80% entre las 00:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar atentos a posibles chubascos. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mañana, con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. Este soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente entre las 11:00 y las 12:00. Esto podría generar un ambiente fresco y ventoso, lo que es típico en esta época del año.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en este periodo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a los cielos cubiertos.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas de la localidad. Esto podría dificultar la circulación, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias, y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día de cambios y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.