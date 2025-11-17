El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. La probabilidad de lluvia será del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, aunque la posibilidad de tormentas es considerable, con un 85% de probabilidad de que se produzcan en la misma franja horaria.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 55% entre las 13 y las 19 horas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total durante el día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá a cero entre las 19 y las 21 horas, y el cielo se despejará gradualmente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 97%.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y tormentas posibles, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.