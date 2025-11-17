El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y algo sombrío. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , comenzando con un fresco de 13 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de cambios en el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 85% de lluvia entre la 01:00 y las 07:00 horas, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la madrugada. Sin embargo, a partir de las 08:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 19:00 y la 01:00 horas del día siguiente. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.3 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no debería afectar en gran medida las actividades diarias.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 10:00 y las 11:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre durante esos momentos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que podría ser un alivio en comparación con las temperaturas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente si se combina con el viento. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En resumen, Aljaraque experimentará un día de clima variable, con intervalos de nubes y temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la madrugada. Se recomienda estar preparado para el viento y disfrutar de las horas más templadas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.