El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta del 94%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementará a lo largo del día, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 14 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, llegando a los 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:12, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y fresco.

La probabilidad de tormenta se mantiene en un 35% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son ideales para actividades al aire libre, no se descartan sorpresas en forma de tormentas aisladas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 65% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Las temperaturas serán frescas, y el viento del norte-noreste aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día que invita a estar preparado para cambios, pero también a disfrutar de momentos de sol y claridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.