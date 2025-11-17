El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y se espera que las lluvias se intensifiquen ligeramente, especialmente entre las 03:00 y las 05:00, donde se prevé una precipitación de hasta 0.9 mm. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 8 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 75%, lo que indica que podrían producirse tormentas acompañadas de lluvia, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en total. La temperatura alcanzará su máximo en torno a los 11 grados , pero la sensación de frío se verá acentuada por la humedad y el viento.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia del 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 6 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las últimas horas del día.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Alcalá la Real que se preparen para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.