El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de noviembre

El día de hoy, 17 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas lluvias escasas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas y lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían rondar los 1 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, aunque se prevé que las lluvias disminuyan. La temperatura en las primeras horas del día se situará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas nubes altas que podrían dar paso a claros temporales. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 18 grados , proporcionando un respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, por lo que es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la noche sea más cómoda en comparación con las horas previas.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias escasas en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-16T20:57:12.