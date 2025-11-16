El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 16 de noviembre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con intervalos nubosos que se irán intensificando. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las precipitaciones serán escasas al principio, pero se espera que se intensifiquen hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 74% a lo largo de la jornada. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con valores cercanos al 100%, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.
A medida que nos acerquemos a la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados . Sin embargo, la combinación de nubosidad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. La probabilidad de tormentas también se incrementará, con un 70% de posibilidades de que se produzcan entre las 19:00 y las 01:00 horas.
La tarde se presentará con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:11, la situación meteorológica se mantendrá inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de chubascos dispersos.
En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día de clima variable, con niebla matutina, lluvias intermitentes y un viento moderado. Se recomienda precaución en las carreteras y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
