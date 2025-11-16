El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Utrera se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Las temperaturas durante estas primeras horas se mantendrán en torno a los 13 a 15 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementa a partir de la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 a 1 mm, pero no se descartan intervalos nubosos que podrían traer consigo alguna tormenta.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor viento. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán cambiando. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 15 grados hacia la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando valores cercanos al 91% en las horas nocturnas.

Es importante que los ciudadanos de Utrera tomen precauciones, especialmente al conducir durante la mañana y la tarde, debido a la niebla y la posibilidad de lluvias. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la variabilidad del tiempo en esta época del año, donde la niebla matutina y las lluvias vespertinas son características comunes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.