El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Utrera se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Las temperaturas durante estas primeras horas se mantendrán en torno a los 13 a 15 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se incrementa a partir de la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 a 1 mm, pero no se descartan intervalos nubosos que podrían traer consigo alguna tormenta.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor viento. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán cambiando. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 15 grados hacia la noche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando valores cercanos al 91% en las horas nocturnas.
Es importante que los ciudadanos de Utrera tomen precauciones, especialmente al conducir durante la mañana y la tarde, debido a la niebla y la posibilidad de lluvias. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la variabilidad del tiempo en esta época del año, donde la niebla matutina y las lluvias vespertinas son características comunes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.
- El azote de Claudia continúa en Córdoba con dos avisos de la Aemet: estas son las horas en las que caerá más agua
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El plan gratis para el fin de semana en Córdoba: degustaciones, 'showcooking' y traslado incluido
- Otra parcelación que hace historia: Campiñuela Norte ya está lista para tener servicios básicos
- El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
- Proxi inaugura en Cruz Conde su supermercado número 20 en Córdoba
- La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- El barrio del Santuario se suma a las zonas privadas de uso público que cierra un primer acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba