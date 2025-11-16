El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre de 2025, Úbeda se prepara para un día mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados.

La precipitación es un factor clave a tener en cuenta hoy. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Úbeda necesiten paraguas a mano.

En cuanto a la tormenta, la situación es igualmente preocupante. Se prevé una probabilidad de tormenta del 70% durante las horas centrales del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y descargas eléctricas. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 41 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de viento, lluvia y bajas temperaturas puede resultar incómoda.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia escasa. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo mayormente inestable, con la posibilidad de que las tormentas se intensifiquen en la tarde.

Los periodos de mayor actividad de lluvia se anticipan entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta y precipitación es más alta. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y eviten desplazamientos innecesarios durante estas horas.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Es un día para estar preparados y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.