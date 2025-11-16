El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, Tomares se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores alrededor del 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, y se anticipan intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 45% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas gotas de lluvia, aunque no se espera que sean significativas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 20 grados , lo que mantendrá un ambiente relativamente templado.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La humedad aumentará, alcanzando valores del 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un periodo de temperaturas agradables y cielos nublados, con la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y noche. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones variables y mantengan precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.