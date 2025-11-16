El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 14 grados. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero a partir de las 9:00 a.m. se incrementa ligeramente, alcanzando un 20% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados hacia las 3:00 p.m. A pesar de la nubosidad, se prevé que el tiempo se mantenga estable, con una probabilidad de tormenta del 65% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Esto sugiere que, aunque las condiciones no son ideales para actividades al aire libre, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La combinación de viento y nubosidad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8:00 p.m. La humedad relativa aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 6:12 p.m.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados . Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia y tormentas, se espera que las precipitaciones sean mínimas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.