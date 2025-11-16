El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de noviembre

El día de hoy, 16 de noviembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de condiciones de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 08:00, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que rondarán el 65% a lo largo de la jornada.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 45% entre las 19:00 y 01:00, lo que podría generar algunas lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 17 km/h en las horas pico, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible llegada de nuevas precipitaciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 20% en las primeras horas, aumentando a un 70% durante la tarde, lo que sugiere que los habitantes de La Rinconada deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, el día de hoy en La Rinconada será un día de contrastes, con niebla matutina, temperaturas agradables durante el día y la posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-15T22:05:10.